Schauspieler Matthew Faber mit nur 47 Jahren gestorben!

Matthew Faber ist tot! Der Schauspieler wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden!

Sänger Joe Diffie stirbt an Corona!

Die Familie von Matthew Faber war in Sorge

Wie durch "TMZ" berichtet wird, hatte sich die Familie des Schauspielers gesorgt, weil sie länger nichts von dem 47-Jährigen gehört hatte. Sie baten den Vermieter, die Wohnung aufzuschließen. Dort fanden sie den leblosen "Law and Order"-Star. Die genauen Umstände zu seinem Tod sind noch unklar, doch es wird von einem natürlichen Ableben ausgegangen. Der Bruder von Matthew erklärt: "Ein wunderbarer Mann. Unglaublich talentiert. Über seine Jahre hinaus weise, schlagfertig. Überaus selbstbewusst. Er konnte wirklich mehr Aufmerksamkeit schenken als die meisten anderen. Er hatte solch einen unglaublichen Fokus und die Fähigkeit, die Konzentration aufrechtzuerhalten - brillanter Mann, sehr bewusst , sehr schlau." Bekanntheit erlangte der 47-Jährige vor allem durch seine Rollen in "Law and Ordner", "Natural Born Killers" und "Welcome to the Dollhouse". Auch via Social Media drücken die Fans von Matthew ihr Mitgefühl zu seinem Tod aus!

Seine Fans sind in Trauer

"Ernsthaft traurig über das Ableben von Matthew Faber. In 'Welcome to the Dollhouse' und 'Palindromes' war er brillant", lautet nur einer der Posts zu dem Tod von Matthew. Wann eine Trauerfeier zu seinen Ehren stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sich seine Familie nicht dazu.

Um diese trauern wir: