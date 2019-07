Schauspieler Maximilian Krückl ist tot!

Schock-Nachricht für die Schauspielwelt! Maximilian Krückl ist tot! Bereits vor vier Wochen verstarb der Schauspieler an einem plötzlichen Herztod. Er wurde nur 52 Jahre alt.

Todesfälle 2019: Diese Stars sind von uns gegangen

Die Familie von Schauspieler Maximilian Krückl stand unter Schock

Wie es durch "TZ" heißt, sollen die Frau Jeannie und die beiden Töchter Magdalena und Mathilda nach dem unerwarteten Tod von Maximilian Krückl unter Schock gestanden haben, sodass sie erst am vergangen Sonntag das Ableben des 52-Jährigen bekannt gaben. Der Familienvater soll morgens tot in seinem Bett gefunden wurden sein.

Maximilian Krückl erlebte seinen Durchbruch in den 70er Jahren

Schon als Zwölfjähriger war der gebürtige Münchner im zu sehen. So spielte er in den 1970er Jahren in "Familie Meier" (1980-83) den Sohn von Taxifahrer Karl Obermayr. Danach war er in Produktionen wie "Wildbach" (als Alois Angerer), "Wilder Kaiser" (als Pfarrer Friedl), "SOKO 5113" (als Pathologe Dr. Fröhlich) sowie der Filmreihe "Zwei am großen See" zu sehen.

Um diese trauern wir: