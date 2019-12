Schauspieler Philip McKeon ist tot!

Philip McKeon ist tot! Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle in der Erfolgs-Serie "Alice" bekannt wurde, schloss am Dienstag für immer seine Augen.

Philip McKeon feierte mit "Alice" Mega-Erfolge

In den 70er Jahren schlüpfte Philip McKeon in die Rolle des Tommy Hyatt in der Serie "Alice" und erlangte dadurch seine Berühmtheit. Ebenfalls stand er für Filme wie "Ghoulies 4" und "Sandman" vor der Kamera. Nun müssen seine Fans den Tod von Philip betrauern. Gegenüber dem US-Portal "Just Jared" heißt es durch den Sprecher der Familie, Jeff Ballard: "Wir sind alle zutiefst bestürzt und am Boden zerstört über Phils Tod. Sein wunderbarer Sinn für Humor, Freundlichkeit und Loyalität wird allen in Erinnerung bleiben, die seinen Lebensweg gekreuzt haben."

Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Wie es heißt, soll der Star seit Jahren unter einer schweren Krankheit gelitten haben. Auch wann eine Trauerfeier zu Ehren von Philip stattfinden wird, wurde noch nicht kommuniziert.

