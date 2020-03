Schauspieler Roy Hudd ist tot!

Roy Hudd blickte auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Seit 1964 stand er als Schauspieler, Komiker und Moderator vor der Kamera. Vielen Zuschauern ist Roy vor allem durch seine "Roy Hudd Show" bekannt. Über die Jahre war er jedoch in zahlreichen weiteren -Formaten wie "Coronation Street", "Midsomer Murders" und "Law & Order: UK" zu sehen. Außerdem arbeitete das Ausnahmetalent im Radio. 26 Jahre war er Teil der Radioshow "The New Huddlines". Jetzt ist Roy Hudd tot.

Roy Hudd starb nach kurzer Krankheit

Der 83-Jährige starb am 15. März. Sein Agent bestätigte die traurige Nachricht gegenüber "BBC ": "Wir sind traurig, den Tod des geliebten und unglaublich talentierten Roy Hudd bekannt zu geben. Nach kurzer Krankheit verstarb Roy am Sonntag, dem 15. März, friedlich mit seiner Frau Debbie an seiner Seite. Die Familie bittet nun darum, ihre Privatsphäre in dieser sehr traurigen Zeit zu respektieren." Weitere Details verriet er nicht. Roy hinterlässt seine Ehefrau Debbie Flitcroft und seinen Sohn Max.

Kollege Simon Blackwell, der mit Roy bei "The News Huddlines" zusammengearbeitet hat, meldete sich bereits auf Twitter zu Wort: "So traurig zu hören, dass Roy Hudd gestorben ist. Ein wirklich liebenswürdiger Kerl, ein großartiger Komiker, ein ausgezeichneter Schauspieler und Comedy-Historiker auch. Ich begann mit dem Schreiben von Comedy über seine Radio 2-Show 'The News Huddline's. Es war mir eine Freude, für ihn zu schreiben. Alles Gute für seine Familie."

