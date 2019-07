Große Trauer in der Filmwelt! Schauspieler Rutger Hauer ist tot! Der Niederländer verstarb am vergangen Freitag nach kurzer Krankheit im Kreise seiner Liebsten!

Rutger Hauer verstarb völlig unerwartet

Wie die Familie von Rutger Hauer gegenüber "ANP" bestätigte, ist der gebürtige Niederländer am Freitag, 19. Juli 2019, in seinem Wohnort in Beetsterzwaag in der nördlichen Provinz Friesland gestorben. Die Familie erklärt weiter, dass Rutger Hauer nach kurzer Krankheit den Kampf ums Leben verlor. Auch eine Beerdigung soll bereits stattgefunden haben.

"Blade Runner" war Rutger Hauers größter Erfolg

Der 75-Jährige gehörte zu den bekanntesten Schauspielern der Niederlande und konnte in riesen Erfolge verzeichnen, wie im heutigen Kult-Film "Blade Runner", in dem er den Gegenspieler von gab. Für seine Rolle im Film "Flucht aus Sobibor" wurde er 1988 mit einem Golden Globe ausgezeichnet.

