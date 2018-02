Schauspieler Ulrich Pleitgen ist tot!

Große Trauer um TV-Star Ulrich Pleitgen! Wie berichtet wird ist der Schauspieler im Alter von 71 Jahren gestorben!

Ulrich Pleitgen starb an Herzversagen

Die traurige Nachricht bestätigte Regine Schmitz, die Agentin von Ulrich Pleitgen der Deutschen Presse-Agentur. Der "Familie Dr. Kleist"-Star ist am 21. Februar an Herzversagen gestorben.

Ulrich Pleitgen stand schon als 11-Jähriger auf der Bühne

Schon im Alter von 11 Jahren stand Ulrich Pleitgen das erste Mal auf der Theaterbühne. Der Beginn einer langen und erfolgreichen Karriere! 1981 stand der Schauspieler auch vor der Kamera. Sein erster Kinofilm war der Streifen "Das Haus im Park". Doch vor allem als TV-Darsteller machte sich Ulrich Pleitgen einen Namen. So spielte er in Filmen wie "Weihnachten mit Willy Wuff", "Die Geliebte" oder "Dem Himmel sei Dank" mit , aber auch in beliebten Serien wie "Das Amt" oder "Familie Dr. Kleist". Zuletzt sah man ihn 2016 als Großvater in "Immer Ärger mit Opa Charly".

Jetzt trauert Deutschland um das großartige Talent.