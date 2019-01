Schauspieler Uwe-Detlef Jessen ist tot!

Reddit this

Große Trauer um Uwe-Detlef Jessen! Der Schauspieler ist am Samstag im Alter von 87 Jahren in Berlin gestorben.

Uwe-Detlef Jessen war von 1993 bis 2007 Teil des Ensembles des Hamburger Ohnsorg-Theaters. Jetzt ist er tot.

Das war die Todesursache

Das Theater verkündete die traurige Nachricht auf deren Webseite. „Uwe-Detlev Jessen war mit seiner hohen Schauspielkunst ein überragender Menschendarsteller - der guten, der lieben und der bösen. Er konnte urkomisch, er konnte tragisch sein und hat sich schnell in die Herzen der Zuschauer gespielt“, lautete das Statement. Zur Todesursache ist nur bekannt, dass er lange Zeit an einer schweren Krankheit litt. Erst vor zwei Jahren verstarb auch seine Frau, mit der er drei Töchter hatte, im Alter von 61 Jahren.

Uwe-Detlef Jessen war ein begnadeter Schauspieler

Uwe-Detlef Jessen spielte nach seinem Studium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch u.a. am Maxim-Gorki-Theater, auf der Volksbühne in Berlin und im Schlosstheater Celle. Danach wechselte er ans Hamburger Ohnsorg-Theater. Dort stand er regelmäßig mit Heidi Kabel auf der Bühne.