Schauspieler Volker Spengler ist tot!

Volker Spengler ist tot! Wie die Deutsche Presse-Agentur aus seinem engen Freundeskreis erfuhr, verstarb der Schauspieler am Samstagvormittag im Alter von 80 Jahren in Berlin.

Regisseur Rainer Werner Fassbinder machte Volker Spengler berühmt

Große Bekanntheit erlangte Volker Spengler vor allem durch seine Arbeiten in den Werkten "Das deutsche Kettensägenmassaker", "100 Jahre Adolf Hitler - Die letzte Stunde im Führerbunker" und "Die 120 Tage von Bottrop". Ebenfalls spielte er an der Berliner Volksbühne. Und stand in "Rosebud" vor dem Publikum. Seine größte Rolle war jedoch die der Transsexuellen Elvira Weishaupt in dem Film "In einem Jahr mit 13 Monden", von Regisseur Rainer Werner Fassbinder. In dem Drama aus dem Jahr 1978 spielte Volker Spengler neben Kolleginnen wie Ingrid Caven, Elisabeth Trissenaar und Eva Mattes.

Volker Spengler gehörte zu den großen Schauspielern seiner Zeit

Nach dem Film "In einem Jahr mit 13 Monden" spielet Volker Spengler in weiteren Fassbinder-Produktionen mit. So stand er ebenfalls in "Satansbraten", "Die Sehnsucht der Veronika Voss", "Chinesisches Roulette", "Die dritte Generation" sowie "Die Ehe der Maria Braun" vor der Kamera. "Die Welt" schrieb damals zu dem 70. Geburtstag von Volker Spengle: "Auf der Bühne war er erratisch einzigartig, virtuos in seiner trockenen (scheinbaren) Nichtschauspielerei. Im Leben verbarg er die eigene Verletzlichkeit hinter einer provozierenden Art, die sich manches von der psychologischen Kriegskunst Fassbinders abgeschaut hatte." Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Volker Spengler stattfinden soll, ist noch nicht bekannt.

