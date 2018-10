Schauspielerin Amy Schumer ist schwanger!

Reddit this

Häää, was will sie sie uns damit sagen? – Das dachten sich wohl viele Fans, als sie Amy neuesten -Post sahen. Die Schauspielerin veröffentlichte ein Bild von und auf deren Köper sie ihren und den Kopf ihres Mannes montierte. Dazu schrieb sie geheimnisvoll: "Ich werde bald eine aufregende Nachricht auf der Instagram-Seite von Jessica Yellin veröffentlichen. Bitte folgt ihr, sie fasst zusammen, was wirklich los ist!“

Amy Schumer: Hört auf mich fett zu nennen

Versteckte Nachricht auf Instagram

Ihre Freundin Jessica Yellin schaffte wenig später endlich Klarheit. "Ich wollte einige Neuigkeiten aus unserer Community mitteilen, vielleicht ist es Klatsch, aber es ist schöner Klatsch. Das sind Empfehlungen von Amy Schumer, einer der konsequentesten und ersten Unterstützer von ' Not Noise'. Herzlichen Glückwunsch, Amy", erzählt sie in ihrer Instagram-Story. Jessica verwies auf auf eine Liste von Amys favorisierten Kongress- und Gouverneurskandidaten. Darin ist auch die Zeile "Ich bin schwanger - Amy Schumer" zu lesen.

Gerüchte, dass Amy ihr erstes Kind erwartet, gab es schon länger. Am 13. Februar 2018 gab sie Starkoch Chris Fischer nach nur drei Monaten Beziehung in einer privaten Zeremonie in Malibu das Ja-Wort. Und jetzt krönt auch noch ein Baby ihre Liebe!