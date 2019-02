Schauspielerin Beverly Owen ist tot!

Beverly Owen wurde in den 60er Jahren vor allem durch die Rolle der Marilyn Munster in der Comedy-Sitcom "The Munsters" bekannt. Jetzt müssen die Fans Abschied von der beliebten Seriendarstellerin nehmen. Am 21. Februar starb Beverly nach schwerer Krankheit in ihrem Haus in Vermont.

Das war die Todesursache

Gegenüber "TMZ" bestätigte ihre Tochter Polly Stone die traurige Nachricht. Beverly habe den Kampf gegen den Eierstock-Krebs verloren. Ihre Freunde und Familie seien in den letzten Stunden bei ihr gewesen. Bereits 2017 erhielt die Schauspielerin die schlimme Diagnose, verheimlichte die Krankheit jedoch der Öffentlichkeit.

Ihr "The Munsters"-Kollege Butch Patrick, der damals die Rolle des Eddie Munsters spielte, meldete sich bereits via zu Wort. "Die wunderschöne Beverley Owen hat uns verlassen. Was für eine wunderbare Seele. Ich war schrecklich verliebt in sie. RIP Bev und danke für 13 unvergesslichen Marilyn Munster-Episoden", schrieb er auf seinem Account.