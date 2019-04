Schauspielerin Bibi Andersson ist tot!

Reddit this

Traurige Nachrichten für die Filmwelt. Wie nun verkündet wurde, verstarb Bibi Andersson am Sonntagvormittag an einer bisher ungeklärten Todesursache. Die Schauspielerin wurde 83 Jahre alt.

Bibi Andersson spielte in über 50 Filmen mit

Über Jahrzehnte war Bibi Andersson eine feste Größe der schwedischen Filmindustrie. Die 83-Jährige spielte während ihrer langjährigen Karriere in über 50 Filmen mit. Bekanntheit erlangte sie vor allem durch ihre Rollen in den Streifen "The Seventh " und "Persona". Nun schloss die Schwedin für immer die Augen.

Bibi war viele Jahre krank

Wie es heißt, soll Bibi bereits vor zehn Jahren einen Schlaganfall erlitten haben. Eine enge Freundin bestätigt nun gegenüber "Aftonbladet": "Sie war viele Jahre krank, aber es ist traurig. Ich habe herausgefunden, dass Bibi heute Mittag gestorben ist." Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Bibi stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.