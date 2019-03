Schauspielerin Denise DuBarry stirbt an Pilzinfektion

Denise DuBarrys' Ehemann bestätigte die traurige Nachricht gegenüber dem Magazin "Palm Springs Desert Sun". Denise litt an einer seltenen Pilzinfektion. Am Samstag hat sie den schweren Kampf gegen die Krankheit im UCLA Medical Center in Los Angeles verloren. Sie wurde nur 63 Jahre alt.

Denise hinterlässt neben ihrem Mann Billy auch vier Kinder und zwei Enkelkinder. Anfang April soll die Schauspielerin im Kreise der Familie bestattet werden.

So erfolgreich war Denise DuBarry

Seit ihrem 18. Lebensjahr stand Denise vor der Filmkamera. Im Laufe ihrer Karriere war sie u.a. in Serien wie "Drei Engel für Charlie" und "Loveboat" zu sehen. Mitte der 90er Jahre beendete sie ihre Schauspielkarriere. 2017 kehrte sie jedoch auf die große Leinwand für den Actionfilm "Do It Or Die" zurück.