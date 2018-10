Schauspielerin Diana Sowle ist tot

Wie "Daily Mail" berichtet, starb Diana Sowle bereits am Freitag im Kreise ihrer Familie. Ihr Agent bestätigt die traurige Neuigkeit: "In großer Trauer müssen wir den Verlust einer geliebten Freudnin, Familienmitglied und Schauspielerin Diana Sowle verkünden. Daina starb am frühen Morgen am Freitag, den 19 Oktober, mit der Familie an ihrer Seite. Sie war eine liebende Ehefrau, Mutter, Großmutter und Freundin und wird sehr vermisst."

Diana Sowle: Ein Star der 70er Jahre

Den meisten Zuschauern wurde Diana Sowle durch ihre Rolle in "Willy Wonka & die Schokoladenfabrik" bekannt. Dort spielte sie Hellen Bucket, die Mutter von Charlie.

Auch in -Streifen wie "Das Kartell" und "Tess und ihr Bodyguard" war die Amerikanerin zu sehen. Beide Filme kamen im Jahr 1994 heraus. Es waren die einzigen, in denen Diana neben ihrer Rolle bei "Willy Wonka" mitgespielt hatte.