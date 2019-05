Schauspielerin Doris Day ist tot!

Reddit this

Schock-Nachrichten aus ! Doris Day ist tot! Wie nun durch ihre Stiftung bekannt gegeben wurde, verstarb die Schauspielerin im Alter von 97 Jahren.

Doris Day verstarb im Kreise ihrer Liebsten

Wie mehrere US-Medien, unter Berufung auf die von Doris Day gegründeten Stiftung, am Montag bekannt gaben, soll die Hollywood-Legende im Kreise von "engen Freunden umgeben" verstorben sein. Wie es weiter heißt, soll die 97-Jährige "für ihr Alter in bester gesundheitlicher Verfassung gewesen sein, bis sie kürzlich an einer schweren Lungenentzündung erkrankte." Jetzt schloss die Legende für immer ihre Augen.

Doris Day mit Phil Silvers und Robert Cummings : Getty Images

Doris Day wurde in den fünfziger Jahren bekannt

Ihren großen Durchbruch erlebte Doris Day in den fünfziger und sechziger Jahren des vergangenen Jahrtausends. Sie zählte zu den größten Hollywood- ihrer Zeit. Auch als Sängerin feierte sie absolute Mega-Erfolge. Zu ihren bekanntesten Film-Werken zählte unter anderem "Schwere Colts in zarter Hand" (1953) und "Der Mann, der zu viel wusste" (1956). Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Doris Day stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.