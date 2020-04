Schauspielerin Hilary Heath stirbt an Corona!

Hilary Heath war in den 60ern die Horror-Queen schlechthin. Die junge Schauspielerin spielte damals in Gruselfilmen wie "Die Hexenjäger", "Im Todesgriff der roten Maske" oder "Das Loch im Himmel" mit. Auch in der Kult-Serie "Mit Schirm, Charme und Melone" ergatterte Hilary eine Rolle. Doch in den 80ern hängt sie die Schauspielerei an den Nagel - und startete als Produzentin durch. Jetzt ist sie tot.

Hilary Heath infizierte sich mit dem Coronavirus

Hilary Heath starb im Alter von 74 Jahren an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Ihr Patenkind Alex Williams verkündete sie traurige Nachricht auf : "Wir haben meine wundervolle Patentante letzte Woche an Covid-19 verloren", schrieb er in einem emotionalen Post. "Mit Mitte 60 hat sie sich noch einmal neu erfunden und einen Masterabschluss in Psychologie von Oxford bekommen. Sie hat in Kliniken auf der ganzen Welt gearbeitet, häufig unentgeltlich. Sie war eine Naturgewalt und ich kann es kaum ertragen, dass sie nicht mehr bei uns ist."

