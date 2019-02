Schauspielerin Julie Adams ist tot

Reddit this

Große Trauer in der Film-Welt. Wie der " Reporter" berichtet, starb Schauspielerin Julie Adams am vergangenen Sonntag.

Die traurige Nachricht bestätigte der Sohn der Aktrice.

Skisprung-Olympiasieger Matti Nykänen ist tot!

1949 ergatterte Julie Adams ihre erste Rolle. Damals stand sie für den Film "Red, Hot and Blue" vor der Kamera. Zahlreiche weitere Rollen in Spielfilmen aber auch -Serien folgten. So stand sie beispielsweise für "Generals Hospital", "Der unglaubliche Hulk" oder "Beverly Hills, 90210" vor der Kamera.

Julie Adams drehte bis ins hohe Alter. Noch im Jahr 2018 wirkte sie in dem Kurzfilm "The Lucky Southern Star" mit. Nun muss Hollywood Abschied von einem großen Talent nehmen.