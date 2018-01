Schauspielerin Kendall Carly Browne ist gestorben

Am 31. Mai wäre Kendall Carly Browne 100 Jahre alt geworden. Doch diesen Geburtstag kann sie nicht mehr feiern. Die beliebte Schauspielerin ist am Freitag im Alter von 99 Jahren verstorben.

Kendall Carly Browne begann als Empfangsdame

Ihre Karriere begann Kendall Carly Browne als Empfangsdame in der Zeppo Marx Talent Agentur. Später arbeitete sie für CBS Television City.

1975 dann ihr erster Job vor der Kamera. Kendall Carly Browne spielte in "I wonder who's killing me noch"? Doch die meisten Zuschauer kennen sie sicher durch ganz andere Auftritte.

Kendall Carly Browne trat in zahlreiche Serien auf!

Viele kennen Kendall Carly Browne vor allem aus den Filmen "Dreamscape" und "Pineapple Express". Doch die Schauspielerin war auch in vielen Serien zu sehen. "So spielte sie bei "Emergency Room", "Beverly Hills, 90210" oder "My Name is Earl" mit.

Nun trauern die Fans um die sympathische Darstellerin.