Schauspielerin Lucia Bosè ist tot! Der Sohn der 89-Jährigen gab nun ihren Tod bekannt!

Sänger Kenny Rogers ist tot!

Schauspielerin Lucia Bosè spielte in zahlreichen Klassikern mit

Während ihrer 60 Jahre langen Karriere spielte Lucia in zahlreichen Klassikern mit. So war sie unter anderem, in "Satyricon" von Federico Fellini oder Michelangelo Antonionis "Chronik einer Liebe" zu sehen. Ihren letzten Auftritt hatte die 89-Jährige 2013. Seitdem zog sich die Miss Italien von 1947 aus dem Showgeschäft zurück. Nun meldet sich ihr Sohn Miguel mit der erschütternden Nachricht zu Wort und berichtet, dass seine Mutter am Montag mit 89 Jahren in der spanischen Stadt Segovia gestorben sei.

Die Familie trauert um Lucia

"Liebe Freunde, ich teile euch mit, dass meine Mutter Lucia Bosè verstorben ist. Sie ist jetzt an einem besseren Ort", heißt es durch den 63-Jährigen, der in Spanien und Italien ein berühmter Sänger und Schauspieler ist, auf Twitter. Zu der Todesursache gab die Familie von Lucia bis jetzt noch kein Statement ab. Lucia hinterlässt drei Kinder, die aus ihrer Ehe mit Stierkämpfer Luis Miguel Dominguin hervorgehen. Wann eine Trauerfeier zu Ehren der Schauspielerin stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

Um diese trauern wir: