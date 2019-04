Schauspielerin Mya-Lecia Naylor stirbt mit nur 16 Jahren!

Reddit this

Die Filmwelt trauert um das Nachwuchstalent Mya-Lecia Naylor. Die Schauspielerin starb völlig überraschend mit nur 16 Jahren!

Mya-Lecia Naylor: Tod mit 16

Wie ihr Management laut BBC verkündet, sei Mya-Lecia Naylor bereits am 7. April völlig überraschend zusammengebrochen. Über die genaue Todesursache ist bisher nichts bekannt.

Mya-Lecia Naylor war ein Kinderstar

Viele können nicht glauben, dass so ein junges Mädchen so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Schließlich hatte die hübsche Londonerin eine große Karriere vor sich. Schon mit zwei Jahren stand sie das erste Mal vor der Kamera. Damals spielte sie in der Serie "Absolutely Fabulous" mit.

Später folgten Rollen in "Cloud Atlas" und "Code Red". Zuletzt stand sie für die Serie "Almost Never" unter Vertrag.