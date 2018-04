Schauspielerin Pamela Gidley ist tot!

Große Trauer um "Twin Peaks"-Star Pamela Gidley! Die Schauspielerin starb im Alter von 52 Jahren in ihrem Haus ins New Hampshire.

Pamela Gidley ist friedlich eingeschlafen

Über die Todesursache von Pamela Gidley ist nichts bekannt. Doch wie die Familie der Blondine in einem Nachruf bestätigt, sei sie friedlich eingeschlafen.

Auch Hollywoodstar Josh Brolin, der nicht nur mit Pamela Gidley für der Film "Trashin' - Krieg der Kids", sondern auch mit ihr zusammen war, nimmt öffentlich Abschied. "Erstaunliche und unschuldige Erinnerungen an sie: Sie war ein Hitzkopf und eine wirklich lustige Person. (...) Diese Meilensteine in unserem Leben: Unglaubliche Menschen bereichern unser Leben mit ihrer Seele, mit ihrer Präsenz. Sie wird auf ewig meins beeinflusst haben. Danke für das Geschenk deiner Person, Pam. Ruhe in Frieden, mein schönes Mädchen", schreibt der Schauspieler bei Instagram.

Pamela Gidley schaffte 1986 den Durchbruch

Ihre erste Rolle ergatterte Pamela Gidley in der Serie MacGyver. Noch im selben Jahr spielte sie mit Josh Brolin im Film "Trashin'". Der Anfang einer tollen Karriere. Im Laufe der Jahre spielte die Amerikanerin außerdem in Filmen wie "Cherry 2000", "Mafia! – Eine Nudel macht noch keine Spaghetti!", "Der kleine Vampir" oder auch "Twin Peaks" mit.