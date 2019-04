Schauspielerin Sandy Ratcliff ist tot!

Sandy Ratcliff wurde den meisten Zuschauern durch "EastEnders" bekannt. Bis heute flimmert die Kult-Soap über die britischen -Bildschirme. Bis 1989 spielte Sandy die Café-Besitzerin Sue Osman. Jetzt ist sie tot.

"Ich habe sofort diese Chemie zwischen uns gespürt"

Die 70-Jährige wurde am Sonntag leblos in einem Pflegeheim in Stamford Hill aufgefunden. Das berichtete die britische "The Sun". Die Todesursache ist nicht bekannt.

Ihr Soap-Ehemann Nejdet Salih meldete sich bereits zu Wort: "Es ist sehr traurig. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich für die Soap vorsprach. Ich habe sofort diese Chemie zwischen uns beiden gespürt."

Das harte Leben von Sandy Ratcliff

Sandy musste zu Lebzeiten einiges durchmachen. Wegen ihrer Heroinsucht wurde sie aus der Serie gestrichen. Wenig später wurde ihr damaligen Freund zu lebenslanger Haft wegen zweifachen Mordes verurteilt. Doch damit nicht genug. Kurz danach erlitt sie drei Schlaganfälle und musste gegen eine Krebserkrankung kämpfen.