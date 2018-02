Schauspielerin Tina Louise Bomberry ist gestorben

Serienstar Tina Louise Bomberry ist tot. Wie u.a. "The Hollywood Reporter" berichtet, starb die Schauspielerin im Altern von 52 Jahren. Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt.

Tina Louise Bomberry wurde durch "North of 60" bekannt

Den meisten dürfte Tina Louise Bomberry durch die Serie "North of 60" bekannt sein. Dort spielte sie von 1992 bis 1997 die Rolle der Rosie Deela, eine dreifache Mutter mit schlimmen Alkoholproblemen. Auch in den dazugehörigen Filmen schlüpfte sie in die Rolle.

Tina Louise Bomberry war auch als Film-Darstellerin erfolgreich

Doch nicht nur als Serienstar feierte Tina Louise Bomberry Erfolge. Auch in einigen Filmen konnte sie ihre Fans von sich überzeugen. So spielte sie z.B. im Film "Die Mounties von Lynx River", "The Song of Hiawatha" oder "Elijah" mit.