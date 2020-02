Schauspielerin Zoe Caldwell stirbt an Parkinson!

Zoe Caldwell blickte auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Die Schauspielerin war an vielen Theater- und Brodwaystücken beteiligt. Für ihre Leistungen wurde sie mit vier Tony ausgezeichnet. Doch auch im Filmbiz war Zoe erfolgreich. U.a. war sie in den Filmen "The Purple Rose of Cairo" und "Birth" zu sehen. Den Disney-Fans ist die 86-Jährige vor allem als Synchronsprecherin der Präsidentin des Hohen Rats in "Lilo & Stich" bekannt. Jetzt ist das Ausnahmetalent tot.

Zoe Caldwell litt an Parkinson

Ihr Sohn Charlie Whitehead bestätigte gegenüber "People" die traurige Nachricht. Zoe starb demnach am 16. Februar in ihrer Wohnung in New York. Die Schauspielerin litt an der Nervenkrankheit Parkinson. Sie hinterlässt ihre Söhne Sam und Charlie und ihre zwei Enkelkinder Ross und Ward. Seit 1986 war Zoe mit Theater-Regisseur Robert Whitehead verheiratet. Doch er verstarb bereits 2002.

