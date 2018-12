Reddit this

Lucas Cordalis grinst fröhlich in die Kamera. Er ist happy und das darf jeder sehen. Doch die Frau in seinem Arm ist nicht seine Frau Daniela Katzenberger!

Doch wer macht den Sohn von so happy? Es ist Moderatorin Evelyn Weigert. Sie ist blond, hübsch und für ein Abenteuer zu haben...

Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Nur noch Stress! Diese Bilder sind schockierend

Lucas Cordalis: Wieder auf Flirtkurs?

Der süße Schnappschuss von und Evelyn Weigert entstand bei den Dreharbeiten zu der -Show "Winter Games". "16 treten in acht Teams in zwei noch nie dagewesenen Wettbewerben gegeneinander an", beschreibt ProSieben die Sendung auf seiner Website. Mit dabei: Lucas und Evelyn. Und die beiden scheinen sich zu freuen, dass sie gemeinsam antreten. "Darf ich Euch meine liebe Team-Partnerin Evelyn Weigert vorstellen", schreibt der 51-Jährige zu dem gemeinsamen Foto.

Was seine Frau wohl dazu sagt? Es ist jedenfalls nicht das erste Mal, dass ihr Liebster auf Flirtkurs mit einer anderen Frau geht...

Lucas Cordalis: Heißer Flirt mit Miriam Höller

Schon bei den "Global Gladiators" ging der Musiker mit Model und Stuntfrau Miriam Höller auf Tuchfüllung. Immer wieder schäkerten die beiden vor der Kamera und Lucas konnte oft den Blick nicht von der schönen Blondine lassen. Am Ende tauschten sie sogar ihre Handynummern. Und damit nicht genug...

"Miriam baggert Lucas immer noch an. Sie schickt ihm sogar Fotos, auf denen viel nackte Haut zu sehen ist", verriet kürzlich ein Vertrauter "Closer". Daniela soll darauf mit einer ironischen, aber auch eindeutigen Nachricht reagiert haben. "Du kannst meinem Mann ruhig weiterhin Dessous-Bilder schicken, ich habe gar nichts dagegen", soll sie der 31-Jährigen geschrieben haben.

Ob sie diesmal wieder eingreifen muss?