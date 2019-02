Schlager-Star Gus Backus ist tot

Reddit this

In den 60er Jahren gehörte Gus Backus zu den erfolgreichsten Schlagerstars in Deutschland. Nun trauern seine Fans um den Sänger.

Gus Backus wurde 81 Jahre alt

Wie "Bild" berichtet, ist Gus Backus am Donnerstag in einem Pflegeheim in Bayern gestorben. Die traurige Nachricht bestätigte sein Sohn Jeffrey. "Er ist gestern friedlich eingeschlafen. Mein Vater war für mich ein Superheld. Er war immer für mich da. Nicht nur wegen der Musik war er für mich ein ganz Großer, er war auch mein bester Freund", erklärt er der Zeitung.

Gus Backus hatte seinen Durchbruch in den späten 50ern

Vor genau 60 Jahren begann die Schlagerkarriere von Gus Backus. Zu seinen größten Hits gehören die Songs "Brauner Bär und weiße Taube" und "Da sprach der alte Häuptling". Aber auch der Song "Bohnen in die Ohr’n" dürfte vielen bekannt sein.

Und Gus war nicht nur als Sänger bekannt. Seit 1959 stand er auch erfolgreich vor der Kamera, spielte unter anderem in Filmen wie "Im schwarzen Rößl" oder "Die lustigen Vagabunden" mit.