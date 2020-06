Schlager-Star Helene Fischer: Unfassbares Vermögen!

Mit diesem Einkommen dürfte sich die 30-Jährige weit an die Spitze der deutschen Top-Verdiener gearbeitet haben. Experten schätzen, dass die Sängerin alleine im vergangenen Jahr zwei Millionen Euro umgesetzt hat. Jede Menge Kohle! Aber wie kommt eine solch hoche Summe zustande?

Glaubt es oder nicht: die Schlager-Musik zählt zu den besten Einkommens-Quellen in Deutschland. Angeblich setzt die Branche jedes Jahr einen hohen zweistelligen Millionenbetrag um. Wie? Ein großer Faktor sind die CD-Verkäufe. Während Pop-Musiker mit hohen Verlusten durch illegale Downloads ihrer Musik leben müssen, geht die Generation Schlager-Fan noch immer fleißig in die Läden, um die CDs ihrer Stars zu kaufen. Das sorgt bei Helene Fischer dafür, dass sie in den letzten zehn Jahren insgesamt schon 533 Wochen in den Album-Charts platziert war. Dazu kommen noch die Einnahmen durch Ticket-Verkäufe für Konzerte und der Verkauf von Merchandising-Produkten.

Kaum zu glauben, aber das ist noch gar nichts im Vergleich dazu, was Helene Fischer über ihre Werbe-Verträge umsetzt. Aktuell ist Helene das Gesicht für fünf verschiedene Marken. In beinahe jeder Werbe-Pause flackert die Freundin von Florian Silbereisen also über die Fernseher, und preist Kräuterbutter oder Volkswagen an.

Seit 2010 ist die 'Farbenspiel'-Sängerin sogar eine eigene Marke: 'Helene Fischer' ist beim Deutschen Marken- und Patentamt registriert. Mehrere Anwesen - unter anderem eine Wohnung in Hamburg in der der Quadratmeter angeblich 9.500 Euro kostet, und ein Luxusanwesen auf Mallorca - runden Helenes Vermögenspaket ab.

Schlagersängerin könnte nach diesen Informationen auf der Liste der Traum-Berufe weit nach oben schießen!