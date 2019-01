Schlagersängerin Michelle: Zeigt sie hier ihren neuen Freund?

Huch, haben wir da etwa alle was verpasst? Obwohl Michelle erst kürzlich ihr Liebes-Aus mit Karsten Walter verkraften musste, zeigt sie sich jetzt mit einem neuen Mann an ihrer Seite...

Es wird nicht ruhig im Liebes-Leben von Schlagersternchen . Erst kürzlich gaben die und ihr Ex Karsten Walter ihr trauriges Liebes-aus bekannt. Danach machten immer wieder Meldungen die Runde, in denen über ein Liebes-Comeback von Michelle und Ex Matthias Reim berichtet wurde. Die neusten Fotos der Blondine könnten nun allerdings Klarheit verschaffen...

Michelle zeigt sich mit neuem Mann an ihrer Seite

Via " " veröffentlichte Michelle nun ein paar Schnappschüsse, die sie mit einem fremden Mann an ihrer Seite zeigen. Den Bildern nach zu urteilen, hat die Schlagersängerin einen neuen Partner fürs Leben gefunden hat. So wirken sie und der Fremde auf den Bildern vertraut frisch verliebt. Doch wer ist der Unbekannte an ihrer Seite?

Das ist der Mann an Michelles Seite

Wie es von dem Schlagerportal "Schlager.de" heißt, soll es sich bei dem Mann an Michelles Seite um den Regisseur Daniel Zlotin handeln. Er soll ebenfalls Regie bei dem neusten Hit von Michelle und Matthias, "Nicht verdient", geführt haben. Offiziell bestätigt wurde dies von Michelle allerdings noch nicht. Wann die Beauty wohl die Liebes-Bombe platzen lässt? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...