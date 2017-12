Schlagerstar Ben Zucker: Krankenhaus-Schock!

Im März dieses Jahres erlebte Schlagerstar Ben Zucker seinen großen Durchbruch. Bei seinem Bühnendebüt bei Florian Silbereisens Schlagerparty eroberte er im Sturm die Herzen seiner Fans. Alles schien für Ben perfekt zu laufen. Doch nun überrascht er die Öffentlichkeit mit einer traurigen Nachricht.

Alkoholisierte Lehrerin würgt Schüler-Krankenhaus!

Ben Zucker in großer Sorge

Durch seinen Erfolg bleibt Ben nicht viel Zeit für die Familie. Er tourt von einem Aufritt zum Nächsten. Ausgerechnet jetzt musste die geliebte Oma des "Na Und"-Sängers ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ben ist in großer Sorge und teilt die traurige Botschaft mit seinen Followern auf "Instagram". So schreibt er: "Ihr Lieben...meine Liebe Häuptling-Omama liegt im Krankenhaus...sie hat eine verschleppte Lungenentzündung...Ihr geht es schon wieder besser und sie kann auch schon wieder lachen:)...aber Sie braucht noch viel Ruhe...vielleicht könnt‘ Ihr einen lieben „viel Powerspruch“ da lassen...darüber würde Sie sich sicher sehr freuen...ich lese es Ihr dann vor." Seine Fans scheinen von so viel rührenden Worte begeistert zu sein und schreiben liebevolle Genesungswünsche an die alte Dame.

Ben Zucker ist ein Familienmensch

Für seine Oma scheint Ben alles zu machen. So nahm er auch ohne weiteres die zwei Stunden Autofahrt von Berlin in seinen Heimatort Uckermünde am Stettiner Haff in Kauf. Hauptsache seine Oma geht es durch seine Anwesenheit wieder besser. Wir wünschen ihm und seiner Oma jedenfalls alles Gute!