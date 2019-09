Schlagerstar José José im Alter von 71 Jahren gestorben!

Schlagerstar José José ist im Alter von 71 Jahren gestorben! Wie nun berichtet wird, erlag der Star seinem Krebsleiden und schloss in einem Krankenhaus in Florida für immer die Augen!

José José erliegt seinem Krebsleiden

Vor knapp zwei Jahren wendete sich José José an die Öffentlichkeit und berichtete seinen Fans von der Schock-Diagnose. Wie es durch "TMZ" weiter heißt, soll José José allerdings schon Jahre zuvor an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sein. Bis zuletzt hatte er sich Hoffnungen gemacht, dass er seine schwere Erkrankung besiegen würde. Am Wochenende dann die traurige Wahrheit: José José hat den Kampf gegen den Krebs verloren.

Fans und Familie in Trauer

Die Familie von José José äußerte sich bis jetzt noch nicht zu dem Ableben des Sängers. Er hinterlässt seine Frau und insgesamt sechs Kinder. Via Social Media sprachen eine Vielzahl von Fans ihr Mitgefühl aus: "Ruhe in Frieden José José - Kraft für deine Familienmitglieder - du wirst immer in Erinnerung bleiben" sowie "Flieg hoch ... traurig ... wir werden deine Lieder weiter singen", heißt es via " ".

