Schlagerstar Michelle: Ihre alten Gefühle sind zurück!

"Ich habe ja damals dunkel angefangen, ich bin ja eigentlich dunkel, und habe dann irgendwann angefangen, meine Haare blond zu machen, weil man gesagt hat: 'Blond steht dir bestimmt viel besser. Mach doch die Haare mal blond!' Und dann habe ich sie blond gemacht und habe mich aber mit dem Blonden eigentlich nie so richtig glücklich gefühlt, weil ich eigentlich dunkel bin" berichtet Michelle nun bei "Die Schlager des Monats" und ergänzt: "Jetzt habe ich meine Haare wieder so, wie sie sind. Sie sind jetzt ein bisschen länger, als meine echten sind, aber ich bin wieder dunkel und bleibe auch so, weil das ist einfach, bin ich, und möchte einfach mehr ich sein". Ehrliche Worte, die zeigen: Michelles positive Gefühle als waschechte Brünette sind endlich zurück!