Schlagerstar Michelle: Überraschende Liebes-Beichte! Jetzt sollen es alle wissen

Wie müsste Ihr Traummann sein?

Der ist nicht blond oder blauäugig, Äußerlichkeiten sind nicht wichtig. Ich kann das erst sagen, wenn er vor mir steht und der Blitz schlägt ein.

Gehen Sie es langsamer an in Sachen Liebe oder glauben Sie an die Liebe auf den ersten Blick?

Ach, das kommt auf den Menschen an, den man trifft. Wenn ich fühle, das ist der Richtige, dann verliebe ich mich auch auf den ersten Blick. Ich weiß nicht, ob langsam immer besser ist. Es gibt Paare, die heiraten nach 20 Jahren und trennen sich kurz darauf.

Können Sie sich vorstellen, zum dritten Mal zu heiraten?

Ich bin ein Mensch, der sagt niemals nie. Aber ich finde, dass in einer guten Beziehung nicht unbedingt ein Ehering dazu gehören muss.

Was sagen Sie zu den Gerüchten, Ihr Manager Markus Krampe wäre Ihr neuer Freund?

Wir verstehen uns auch privat gut, aber wir sind nicht verbandelt.

Wann kommt Ihr neues Album 30 Jahre Michelle – Das war‘s… noch nicht! auf den Markt?

Geplant war es im Mai, aber wir sprechen mit der Plattenfirma, um es vorzuziehen in den April. Wir haben die Vorreiter Wer Liebe lebt und Paris schon auf den Markt gebracht und die Leute feiern die Songs.

Wie feiern Sie Ihr 30-jähriges Bühnen-Jubiläum?

Mit den 30 Songs für meine Fans, die seit 30 Jahren an meiner Seite sind. Ich bin 50 geworden. Auch das wird gefeiert. Ab September gehe ich auf Tour. Und auch da wird weitergefeiert. Das ganze Jahr ist eine riesengroße Party.

Kann Michelle bei "Let's Dance" die große Liebe finden?