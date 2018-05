Schlagerstar Michelle: Überraschendes Liebes-Outing!

Welch wundervolle Neuigkeiten von Schlagersternchen Michelle! Während die hübsche Blondine erst kürzlich mit einem heißen Nackt-Schnappschuss für ihr neues Album für mächtig Aufsehen sorgte, begeistert sie ihre Fans nun mit einer süßen Liebes-Botschaft...

Schlagerstar Michelle: Liebes-Outing

Wie Michelle jetzt in ihrem "Instagram"-Account bekannt gab, konnte sie eine neue Liebe in ihrem Leben begrüßen. So postete sie einen Schnappschuss von sich, auf dem sie mit einem süßen Vierbeiner zu sehen ist. Dazu kommentiert Michelle: "Liebe Freunde!!! Meine grosse Liebe Fiona! Zeigt mir euer Liebling!! Bin sehr gespannt." Kein Wunder, dass ihre Fans sie für dieses niedliche Bild mit Komplimenten überschütten!

Schlagerstar Michelle: Ihre Fans sind aus dem Häuschen!

Dass die Followers von Michelle von dem Post ihres Idols noch mehr als angetan sind, wird vor allem anhand der liebevollen Kommentare deutlich. Sie überschütten ihr Idol mit Worte wie: "Schönes Bild und süßer Hund!" sowie "Schönes Foto von Euch zwei! Das schönste was es auf dieser Welt noch gibt , sind unsere Tiere! Sie geben Dir so viel Liebe und Ehrlichkeit." Rührende Worte, die zeigen: Michelle hat mit ihrem Post anscheinend voll ins Schwarze getroffen...