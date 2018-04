Schlagerstar Michelle: Unglaublich, wie ihre Tochter jetzt aussieht!

Oh lá lá, was für ein heißer Feger! Und dieses Mal ist damit zur Ausnahme nicht die Mama, Schlagersängerin Michelle (46), gemeint - sondern ihre schöne Tochter! Sie ist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten. Da ist sicher auch der Papa, Schlagerstar Matthias Reim (60), mächtig stolz!

Matthias Reim: Baby-News mit 60!

Michelle und Matthias: Als Eltern halten sie zusammen

„Die Liebe zu meinen Ex-Frauen wird nie ganz aufhören", sagte Matthias einmal. Da gehört auch Michelle dazu! Was für Matthias' Freundin, Sängerin Christin Stark (28), eher albtraumhaft klingen dürfte, ist für die gemeinsame Tochter von Michelle und Matthias natürlich ein Segen. Schön, wenn sich Mama und Papa so gut verstehen! Sogar gemeinsame Fotos gibt es, auf denen zu sehen ist, wie toll sich drei verstehen.

#family#fam#ole#party#dad#mom#daughter#mother#father#love#amazingthailand#germany#mönchengladbach#hamburg#matthiasreim#tanja#michelle#mariereim Ein Beitrag geteilt von Marie Reim (@mariereim_official) am Jul 9, 2017 um 4:50 PDT

Michelle und Matthias: So stolz auf ihre Tochter

Die kleine Marie (17) eifert nicht nur in Sachen Schönheit der Mama hinterher, sondern auch karrieretechnisch. Beiden Eltern natürlich. Bei ihrem neuen Label "Sony-Ariola" lobt man die hübsche Blondine schon jetzt in den höchsten Tönen. Ihre erste Single will sie im Mai veröffentlichen, das Debüt-Album soll dann im Sommer folgen. Bei diesen genetischen Vorlagen dürfte das auch wirklich hinhauen - die Daumen sind gedrückt!