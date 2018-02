Schlange tötet Schwangere und ihr Baby

Schockierender Vorfall in Australien! Eine Schlange hat eine schwangere Frau gebissen - danach ist sie, aber auch ihr Kind gestorben.

Der Zwischenfall ereignete sich in der Gemeinde Meekatharra. Die Schlange befand sich direkt vor dem Wohnhaus der Schwangeren. Nachdem das Reptil zugebissen hat, erlitt sie ein Herzinfarkt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, lebte die Frau noch und wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb sie jedoch kurze Zeit später. Die Ärzte versuchten noch, das Kind zu retten - aber auch für das Baby kam jede Hilfe zu spät. Die Frau befand sich in der 31. Schwangerschaftswoche. "Ihre Antikörper haben es viel schwerer, den Giftstoff abzuwehren", erklärte ein Experte in der "Daily Mail". Die Polizei geht davon aus, dass die Frau von einer hochgiftigen Schlange gebissen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.