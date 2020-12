Schlank und fit: Die besten Traumbody-Tipps der Superstars

5. Pump up the jam

„Wenn die richtige Musik läuft, hänge ich mich viel mehr ins Workout. Sie ist quasi ein essenzieller Bestandteil“, lacht Gwyneth Paltrow (48). Eine Studie von SportsShoes.com hat ergeben, dass „Dance Monkey“ von Tones and I der beliebteste RunningSong der Deutschen ist. Gleich mal zur Playlist hinzufügen …

6. Schreibt ein Food-Journal

Ob man sich eine App (z. B. „MyFitness Pal“, kostenlos für iOS und Android) runterlädt oder lieber ganz klassisch mit Papier und Stift seine Ernährung dokumentiert: Just do it. „Ich bin wie ein Fass ohne Boden. Wenn ich das Journal nicht hätte, würde ich gar keinen Überblick über das haben, was und wie viel ich am Tag esse … und über die Naschereien zwischendurch auch nicht“, meint Country-Star Carrie Underwood (37)

7. Versucht Öl-Ziehen

Auf dieses ungewöhnliche Ritual schwört Miranda Kerr (37). „Ich nehme etwa einen Esslöffel Kokosnuss-Öl in meinen Mund und bewege es für 20 Sekunden hin und her – aber nicht schlucken!“, erklärt sie. Das löst Giftstoffe aus der Mundschleimhaut, regt dadurch den Stoffwechsel an und lässt so die Kilos purzeln.

8. Geht nie hungrig aus dem Haus

„Egal wohin ihr auch müsst, esst vorher eine Kleinigkeit“, rät Model und Ex-„Playboy“-Häschen Kendra Wilkinson (35). So behält man immer die Kontrolle über das, was man isst, und muss sich im Worst Case nicht zwischen Schokobrötchen und Döner entscheiden

9. Holt euch Fitspo auf Insta

Curvy-Model Ashley Graham (33) findet auf Instagram die Motivation, die sie braucht, um ihr Fitness-Programm durchzuziehen: „Ich folge ganz vielen Fitness-Accounts, weil die mich immer daran erinnern, dass ich dringend mal wieder was für mich tun muss!“