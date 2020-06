Schlimmster Heiratsantrag? Mann fragt schreiende Freundin in Achterbahn

Heiratsantrag dürfte Fallon Worth so schnell nicht vergessen - höchstens verdrängen!

Die Amerikanerin bekam von ihrem Freund unlängst die Frage aller Fragen gestellt, doch statt Romantik kam bei Fallon Worth eher Todesangst auf!

Denn Freund Michael Garcia suchte sich für seinen Heiratsantrag nicht nur einen ganz besonderen Ort, sondern auch einen ganz besonderen Zeitpunkt aus, als er in einer anfahrenden Achterbahn um die Hand seiner in Panik schreienden Freundin anhielt.

In einem Video von dem Geschehen ist zu sehen, wie das Pärchen im US-Freizeitpark Magical Midway in Orlando in schwindelerregender Höhe im Fahrgeschäft "Sling Shot" sitzt.