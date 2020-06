Schlüssel-Drama: Mann steckt kopfüber in Gully fest

Nachdem Passanten den Mann im Gully entdeckten, riefen sie die Feuerwehr. Er steckte kopfüber mit zappelnden Beinen fest. Obwohl neben der Feuerwehr ein Notarzt und ein Rettungswagen anrückten, konnten die Männer den 31-Jährigen nicht befreien. Sie kamen allerdings auf die Idee, den Feststeckenden mit einer Drehleiter an den Beinern herauszuziehen. Dazu mussten ihm seine Kleider vom Körper geschnitten werden und seine Beine wurden an einer Schlaufe befestigt. Dank dieses Plans gelang schließlich die Rettungsaktion. Den Schlüssel hielt der Mann dabei in seinen Händen.