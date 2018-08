Schluss bei RTL? Günther Jauch wechselt den Sender!

Reddit this

meldet sich mit „ ?“ am Montag aus der Sommerpause zurück. Nun wurde bekannt: Das -Urgestein ist bald auf einem anderen Sender zu sehen!

Bei RTL ist Günther Jauch nicht mehr wegzudenken. Neben „Wer wird Millionär?“ steht er auch für „Die 2“ oder der neuen Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ gemeinsam mit und vor der Kamera.

Bald wird Günther Jauch jedoch wieder in der zu sehen sein. In der Show „Ich weiß alles“ mit ist auch der beliebte RTL-Moderator dabei.

Günther Jauch in ARD-Show

In der Show müssen sich Kandidaten in mehreren Runden gegen prominente Gegner durchsetzen. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Neben Günther Jauch sind unter anderem auch , und dabei.

Die Teilnahme von Günther Jauch in der ARD-Show hat keine Auswirkungen auf RTL – dort wird er auch weiterhin „Wer wird Millionär?“ moderieren. „Wer weiß alles“ zeigt die ARD am 8. September in der ARD ausgestrahlt.