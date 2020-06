Schmiede 21: Ines Jendoubi alias Sonia hat eine Popstars-Vergangenheit!

Singt die nicht?

Genau. Denn Sonia heißt eigentlich Ines Jendoubi und hat eine "Popstars"-Vergangenheit. In der ProSieben-Castingshow schaffte sie es damals jedoch nicht in die Band.

Doch was hat Ines nach der Show gemacht? Spielt Musik noch eine Rolle in ihrem Leben, wo sie doch jetzt den coolen Cop miemt.

"Nach Popstars hatte ich noch einige Auftritte. Nachdem ich mich aber dafür entschlossen hatte, mein Ausbildung zur Erzieherin abzuschließen, habe ich in den nächsten zwölf Monaten auch mein Hauptaugenmerk darauf gelegt. Musik findet seit dieser Zeit mit Freunden im privaten Kreis statt, was auch total viel Spaß macht. Grundsätzlich hat die Musik immer noch sehr hohe Priorität in meinem Leben", so Ines exklusiv gegenüber InTouch Online.

"Schmiede 21" läuft täglich um 17 Uhr bei RTL II.