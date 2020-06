Schmuckes Mädchen

"Diamonds are a girl's best friend", zwitscherte Marilyn Monroe 1953 in "Blondinen bevorzugt". Auch "Der Sternenwanderer"-Star Claire Danes kann davon ein Liedchen singen: Wie Fashionweeksdaily.com berichtet, ertüchtigt sich die Schöne jetzt als Werbegesicht für die Schmuck-Kollektion der Edelmarke Gucci und ersetzt damit Kollegin Drew Barrymore.