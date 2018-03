Der Winter schlägt nochmal zu: Wann kommt endlich der Frühling?

Der Winter fährt in Deutschland nochmal seine Krallen aus: In der Nacht hat es besonders im Osten und Nordosten nochmal heftig geschneit.

Berlin wurde am Mittwochmorgen von einer Schneedecke überrascht – auf den Straßen und im Bahnverkehr kam es dadurch zu erheblichen Behinderungen. In Brandenburg sollen sich mehrere Glätte-Unfälle ereignet haben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor eine Unwetterwarnung vor Schneefall herausgegeben.

Am Wochenende kommt der Frühling

Damit ist jetzt aber Schluss, denn der Frühling steht in den Startlöchern! Am Wochenende sollen bis zu 15 Grad erreicht werden – und das in ganz Deutschland! In einigen Regionen sind sogar bis 17 Grad möglich.

Schon am Donnerstag wird es deutlich milder – auch im Osten. Nach dem Wintereinbruch werden hier immerhin schon Werte um die 9 Grad erreicht. Das dürfte dann die letzte Kälte-Welle gewesen sein. Der Frühling kann nun kommen…