Schnee-Chaos droht: Meteorologen warnen vor neuem Eis-Sturm!

Die Temperaturen sind am Dienstag deutlich angestiegen. Nun warnen die Meteorologen vor dem nächsten Wintereinbruch!

Der Winter hat sich nur eine kurze Pause gegönnt. In den nächsten Tagen wird es nicht nur deutlich kälter, sondern es könnte wieder heftig schneien. Besonders im Süden Brandenburgs muss mit starken Sturmböen gerechnet werden.

Zwischen Nord und Süd gehen die Temperaturen extrem weit auseinander. Im Süden sind bis warme 10 Grad möglich, im Nordwesten dagegen nur 3 Grad. Da es tagsüber sehr nass ist, kann es nachts gefrierende Nässe geben und dadurch wird es wieder sehr glatt.

Am Mittwoch sind tagsüber kaum mehr als 2 Grad drin. Immerhin soll die Sonne abundzu scheinen. Am Donnerstag drohen aber teils die nächsten heftigen Niederschläge mit Sturmböen. Zum Wochenende ist dann auch wieder Schnee bis ins Flachland möglich. Ob es weiße Weihnachten gibt, ist noch ungewiss. Laut den neusten Prognosen sieht es jedoch so aus, dass es kurz vor den Feiertagen wieder deutlich milder wird.