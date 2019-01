Reddit this

Schnee-Chaos: Wetter-Chaos in ganz Deutschland

Seit mittlerweile mehreren Tagen versinkt Bayern in einem totalen Schnee-Chaos.

Eine Entspannung ist nicht in Sicht – ganz im Gegenteil: In Süddeutschland soll es weiter zu schweren Schneefällen kommen, die in den nächsten Tagen anhalten werden.

Bis 90 Zentimeter Neuschnee

Nun warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar in ganz Deutschland. Auch im Erzgebirge schneit es kräftig – gebietsweise werden bis zu 90 Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Wetterlage wird bedrohlich, denn einzelne Dörfer sind komplett eingeschlossen.

Doch auch in anderen Landesteilen warnt der Wetterdienst. Im Norden muss mit teils heftigen Sturmböen gerechnet werden mit bis zu 85 Stundenkilometern kommen. Zwar soll der Wind am Mittwochabend zunächst , aber auch am Donnerstag wird es wieder stürmisch. Es könnte sogar zu kurzen Gewittern kommen, die sehr heftig ausfallen können.