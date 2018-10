Reddit this

Schnee, Glätte & Frost: In dieser Region wird es richtig kalt!

Das war’s mit dem Sommer! Ein krasser Temperatursturz steht in Deutschland bevor. Sogar der erste Schnee könnte fallen!

Am Wochenende wird es mit rund 20 Grad noch warm – zumindest tagsüber. Denn nachts rauschen die Temperaturen auch hier schon in den Keller.

Zuerst kommt die Kaltfront im Norden an

Richtig unangenehm wird es aber am Montag, denn dann zieht eine Kaltfront über den Norden Deutschlands hinweg. Die Höchstwerte liegen dann bei nur noch 12 Grad – der Süden darf sich noch auf 18 Grad freuen.

Doch auch im Süden ist spätestens am Dienstag mit dem schönen Wetter Schluss, denn kommt die Kaltfront auch hier an. Der erste Winter-Einbruch wäre sogar möglich: Die Schneefallgrenze liegt dann bei rund 500 Metern. Nachts droht Bodenfrost und die Straßen können sehr glatt werden – Autofahrer sollten also vorsichtig sein.

Wetter-Schock! Jetzt kommt der erste Schnee

"Vor allem in den östlichen Mittelgebirgen (Erzgebirge und Thüringer Wald) sowie in den Alpen muss mit Schneeschauern gerechnet werden. Nachts droht zudem Frost“, meint Meteorologe Hartmut Mühlbauer von „wetter.com“.