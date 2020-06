Schnee-Schock: Wintereinbruch in Deutschland!

Auf dem Feldberg im Schwarzwald ist der erste Schnee gefallen – und er ist sogar liegen geblieben! Der Gipfel erstrahlt in einer weißen Winterlandschaft. Zum Rodeln oder Skifahren reicht die dünne Schneedecke aber noch nicht.

Dass es im Oktober auf dem Feldberg schneit, ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nichts Ungewöhnliches. In Baden-Württemberg ist der Feldberg das wichtigste Skigebiet und lockt jedes Jahr tausende Besucher an. Auf den anderen Bergen im Schwarzwald liegt derzeit kein Schnee. Nach dem Temperatursturz am Wochenende ist die Schneefallgrenze auf rund 1000 Meter gesunken.

Das Wetter in Deutschland ist insgesamt sehr ungemütlich. In höheren Lagen fällt Schnee, im Flachland kommt das als Regen runter – es ist stürmisch und kalt. Das soll sich aber womöglich ändern, denn laut den Wetterdiensten wird es mit über 20 Grad bald wieder deutlich wärmer und der Goldene Herbst könnte sein Comeback feiern.