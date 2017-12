Schnee-Sturm fegt über Deutschland

Der Winter will sich nicht beruhigen: Ein heftiger Schnee-Sturm rast auf Deutschland zu! Der Höhepunkt soll in der Nacht zum Donnerstag erreicht werden.

Ein neues Tief nimmt Kurs auf Deutschland und sorgt für richtig ungemütliches Wetter. Der Sturm kann teilweise sogar Orkanstärke erreichen! Der Schwerpunkt soll im Westen liegen. „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18m/s, 35kn, Bft 8) und 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit schweren Sturmböen um 95 km/h (26m/s, 51kn, Bft 10) gerechnet werden“, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Website.

Der Schnee-Sturm wird besonders den Westen schwer treffen. „Der Höhepunkt wird kurz nach Mitternacht sein. Auf den Gipfeln der Mittelgebirge sind im Westen bis zu 120 km/h möglich“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ in der „Bild“-Zeitung. Im Flachland sind Böen von bis zu 80 Stundenkilometern möglich.

Die Autobahnen 10 und 11 mussten laut der „Bild“-Zeitung nach Unfällen gesperrt werden. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wurden durch Sturmböen teilweise heftige Schäden verursacht. Autofahrer werden besonders am Donnerstag gebeten, sich in Acht vor umstürzenden Bäumen zu nehmen.