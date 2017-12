Schneesturm weht Raucherin vom Balkon

So was passiert sonst auch nur im Film. Ein Schneesturm überraschte eine russische Frau plötzlich beim Rauchem. Der Sturm war so heftig, dass er sie einfach vom Balkon wehte.

Die 70- Jährige stürzte ganze vier Stockwerke tief, landete jedoch zum Glück weich auf einem Schneehaufen.

Die Geschichte wir noch skurriler: Weil der Krankenwagen nicht durch den hohen Schnee kam, nahm ein Radlader die Frau auf die Schaufel und fuhr sie so zum Azrt.

Der Schneesturm auf der Insel Sachalin war so stark, dass außerdem 60 Autos und ein Bus mit 30 Passagieren freigeschaufelt werden mussten, weil sie auf offener Strecke stehengeblieben waren.

