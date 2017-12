Schock bei der Geburt: Baby mit einem Penis am Rücken geboren!

Da waren selbst die Ärzte erstaunt: In Aserbaidschan kam ein Baby mit zwei Penissen zur Welt. Das zweite Glied hatte der kleine Junge auf dem Rücken!

Woher kommt der zweite Penis?

Für die Eltern muss der Anblick ihres Kleinen zunächst ein Schock! Denn am Rücken ist ihm tatsächlich ein Penis gewachsen. Wie unter anderem "The Sun" berichtet, soll es sich bei dem Penis um Überreste eines parasitären Zwillings handeln. Die Ärzte im Forschungsinstitut für Kinderheilkunde in Baku kümmern sich jetzt um den Jungen.

Der zweite Penis wurde entfernt

Wie es zu dem zweiten Penis kommen konnte? Wenn eine Frau eigentlich Zwillinge erwartet, ein Fötus allerdings abstirbt, kann es passieren, dass dieser Fötus mit dem anderen verwächst. So soll es auch bei dem Baby in Aserbaidschan gewesen sein.

Der Penis am Rücken wurde nun entfernt. Wie "Sun" berichtet, soll es außer einer kleinen Narbe keine weiteren Spuren von dem Eingriff geben. Das Baby soll auch schon wieder zu Hause sein und sich im Kreise seiner Familiue erholen.