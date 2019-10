Reddit this

Schock! „Dancing on Ice“-Aus für Peer Kusmagk?

Gerade erst wurden die Kandidaten der diesjährigen „Dancing on Ice“-Staffel bekannt gegeben. Und nun die Schock-Nachricht: Peer Kusmagk hat sich beim Training verletzt. Bedeutet das sein Aus?

Foto: Photo by Oliver Hardt/Getty Images

In den Trainingsvorbereitungen für „Dancing on Ice“ verletzte sich Peer Kusmagk so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde. Ein Schock für seine Fans.

„Na, das fängt ja gut an. Seit einiger Zeit bereite ich mich jetzt schon sehr intensiv auf die Fernsehshow 'Dancing on Ice' vor. Leider gibt es auch schon den ersten Trainingsunfall zu verzeichnen. Bei den Proben bin ich auf dem Eis so unglücklich umgeknickt, dass wir ins Krankenhaus mussten, um den Fuß genauer zu untersuchen“, meldete sich der 44-Jährige über .

Doch gleichzeitig gab der -Star Entwarnung. Er müsse nicht auf seine Teilnahme an der Tanzshow verzichten: „Zum Glück gab es schnell Entwarnung: Nix gebrochen, aber auch eine starke Prellung und Bänderdehnung ist sehr schmerzhaft.“

Nichtsdestotrotz steht Peer Kusmagk schon wieder auf dem Eis. Bleibt zu hoffen, dass sein eiserner Wille belohnt wird und er Fans und Jury begeistern kann.

„Dancing on Ice“: Diese Promis sind dabei!

Am 15. November startet endlich wieder die neue Staffel von „Dancing on Ice“. Zehn Prominente wagen sich wieder aufs Eis, um Jury und Publikum mit ihrer Performance zu überzeugen. Wer wird in die Fußstapfen von Eisprinzessin treten?

Dancing on Ice: Offiziell bestätigt! Das sind die Kandidaten

In den Startlöchern stehen die ehemalige „Bachelorette“ , die Schauspieler Eric Stehfest, , Lina Larissa Strahl und Peer Kusmagk sowie Sänger , die ehemalige „GNTM“-Teilnehmerin Klaudia Giez und Model André Hamann. Dazu gesellen sich Selfmade-Millionär Jens Hilbert und Fußballerin Nadine Angerer.