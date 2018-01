Schock-Diagnose: Mädchen durch eigene Magensäure verbrannt

Mit ihren drei Jahren musste Skye Davis aus England schon einiges durchmachen. Als das junge Mädchen geboren wurde, funktionierten die Nerven in ihrem Magen nicht richtig.

Eine Magensonde soll ihr dabei helfen, die tägliche Essenszufuhr normal zu regulieren. Eigentlich klappte der Einsatz der Sonde ganz gut, doch dann fielen ihrer Mutter plötzlich merkwürdige rote Flecken am Körper ihrer Tochter auf.

Das kleine Mädchen hatte große Schmerzen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort stellten die Ärzte fest, dass es sich bei den Hautveränderungen um Brandflecken handelte. Die Magensonde hatte ein Leck und die eigene Magensäure fügte Skye furchtbare Verletzungen zu. Außerdem verlor sie viel Gewicht.

"Ich kann sie heute mit nach Hause bringen, aber dann müssen wir über Nacht zurück", erklärt die verzweifelte Mutter gegenüber „Metro“. "Es ist verheerend - ich habe viele Veränderungen für sie gemacht in unserem Zuhause und ich kümmere mich um all ihre Bedürfnisse während des Tages, aber sie kann immer noch nicht in ihrem eigenen Bett aufwachen."

Inzwischen wurde die kaputte Magensonde ersetzt. Es ist schon das dritte Weihnachtsfest in Folge, das Skye in der Klinik verbringen musste. Hoffentlich hat sie in diesem Jahr etwas mehr Glück.